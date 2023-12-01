Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Зоран Лукич прокомментировал первую победу «Пари НН» в последних 10 матчах

Зоран Лукич прокомментировал первую победу «Пари НН» в последних 10 матчах
Зоран Лукич
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал победу над белорусским «Минском» в рамках Единой лиги ВТБ. Эта победа для команды из Нижнего Новгорода стала первой за последние 10 матчей в регулярном чемпионате турнира.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В первую очередь хочу поздравить нашего соперника. Уже третью игру подряд они показывают неплохой баскетбол, но, к сожалению, пока так и не достигли победы. На мой взгляд, своей самоотдачей и тренерской работой они её заслуживают.

Что касается нас, я просто уже не понимаю, как ребята выдерживают нагрузку с такой ротацией. Мы сегодня потеряли Вову Ивлева – травма колена.

Я понимаю радость болельщиков, что они пережили серию из девяти поражений. Но сам радоваться не могу, когда теряю игроков из-за нагрузки.

Мы вчера после встречи Кубка России не смогли провести полноценную тренировку, лишь чуть-чуть походили пешком. И сегодня не тренировались. Хотел дать игрокам возможность хоть чуть-чуть отдохнуть и восстановиться», – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
01 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
90 : 79
Минск
Минск
Пари Нижний Новгород: Стребков - 19, Апич - 18, Ганькевич - 12, Новакович - 12, Бабурин - 10, Зоткин - 9, Понкрашов - 8, Ивлев - 2, Воронцов, Рудковский
Минск: Огунгбени-Джексон - 26, Мотовилов - 12, Чебашек - 10, Зечевич - 9, Куратник - 7, Стубеда - 5, Коско - 4, Аладко - 4, Микульский - 2, Паско, Дуду, Секушенко
Материалы по теме
«Пари НН» прервал девятиматчевую серию поражений в Единой лиге ВТБ, обыграв «Минск»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android