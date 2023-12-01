Зоран Лукич прокомментировал первую победу «Пари НН» в последних 10 матчах

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал победу над белорусским «Минском» в рамках Единой лиги ВТБ. Эта победа для команды из Нижнего Новгорода стала первой за последние 10 матчей в регулярном чемпионате турнира.

«В первую очередь хочу поздравить нашего соперника. Уже третью игру подряд они показывают неплохой баскетбол, но, к сожалению, пока так и не достигли победы. На мой взгляд, своей самоотдачей и тренерской работой они её заслуживают.

Что касается нас, я просто уже не понимаю, как ребята выдерживают нагрузку с такой ротацией. Мы сегодня потеряли Вову Ивлева – травма колена.

Я понимаю радость болельщиков, что они пережили серию из девяти поражений. Но сам радоваться не могу, когда теряю игроков из-за нагрузки.

Мы вчера после встречи Кубка России не смогли провести полноценную тренировку, лишь чуть-чуть походили пешком. И сегодня не тренировались. Хотел дать игрокам возможность хоть чуть-чуть отдохнуть и восстановиться», – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.