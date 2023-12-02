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«Денвер» переиграл «Финикс», несмотря на 30+ очков от Кевина Дюранта и Юсуфа Нуркича

«Денвер» переиграл «Финикс», несмотря на 30+ очков от Кевина Дюранта и Юсуфа Нуркича
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Сегодня, 2 декабря, в Финиксе (США) на арене «Футпринт-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс». В итоге победу одержали гости со счётом 119:111.

Регулярный сезон НБА. Календарь
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Самым результативным игроком встречи стал центровой «Финикса» Юсуф Нуркич. На его счету сегодня 31 очко и шесть подборов. Его партнёр по команде Кевин Дюрант отметился 30 очками и 11 результативными передачами. В этом матче Дюрант смог обойти Мозеса Мэлоуна и выйти на 10-е место в списке баскетболистов с наибольшим количеством очков за карьеру.

Лучшим снайпером в составе «Денвера» оказался центровой Никола Йокич. Он оформил дабл-дабл: 21 очко и 16 передач. Таким же достижением отметился лёгкий форвард Майкл Портер: 19 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Нуркич - 31, Дюрант - 30, Гордон - 16, Окоги - 13, Аллен - 13, Бэйтс-Диоп - 4, Гудвин - 2, Литтл - 2, Мету, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Азубуике, Ли
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Джексон - 20, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 15, Холидэй - 15, Строутер - 11, Браун - 8, Уотсон - 8, Джордан - 2, Ки, Гиллеспи, Ннаджи
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