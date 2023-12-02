«Денвер» переиграл «Финикс», несмотря на 30+ очков от Кевина Дюранта и Юсуфа Нуркича

Сегодня, 2 декабря, в Финиксе (США) на арене «Футпринт-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс». В итоге победу одержали гости со счётом 119:111.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Финикса» Юсуф Нуркич. На его счету сегодня 31 очко и шесть подборов. Его партнёр по команде Кевин Дюрант отметился 30 очками и 11 результативными передачами. В этом матче Дюрант смог обойти Мозеса Мэлоуна и выйти на 10-е место в списке баскетболистов с наибольшим количеством очков за карьеру.

Лучшим снайпером в составе «Денвера» оказался центровой Никола Йокич. Он оформил дабл-дабл: 21 очко и 16 передач. Таким же достижением отметился лёгкий форвард Майкл Портер: 19 очков и 10 подборов.