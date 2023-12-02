Йовица Арсич прокомментировал победу «Енисея» над «Самарой» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался по поводу победы своей команды над «Самарой» в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

«Я хотел бы начать со слов благодарности нашим болельщикам, которые сегодня создали фантастическую атмосферу. На мой взгляд, она стала одним из ключевых факторов победы и той уверенности, с которой игроки сегодня выходили на площадку, исполняли атаки и защищались.

Я очень рад, что мы сумели отплатить болельщикам хорошим результатом, и надеюсь, что к следующей игре их придёт ещё больше в «Арену Север». А мы постараемся порадовать вас хорошей игрой и результатом.

Говоря об игре, я могу сказать, что сегодня я очень доволен качеством нашей игры. При этом хочу отметить, что соперники находились в непростых условиях в связи с тем, что у них случилась эпидемия болезни.

В какой-то степени ситуации уравнялись, потому что, когда мы ездили в Самару, мы тоже были без некоторых игроков по причине болезни. Также очень важным аспектом стала победа с разницей в 21 очко в связи с тем, что мы проиграли 20 в первом круге. И в случае равенства побед в турнирной таблице мы будем стоять выше из-за лучшей разницы в личных встречах.

Мы надеемся, что до этого не дойдёт и мы сумеем сами своей игрой на площадке и своими результатами занять то место, которое мы заслуживаем, и постараемся попасть в топ-6», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.