Леброн Джеймс поздравил Дюранта с 10-м местом в топе по числу очков в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», звёздный американец Леброн Джеймс поздравил форварда «Финикс Санз» соотечественника Кевина Дюранта с историческим достижением.

Напомним, в матче с «Денвер Наггетс», состоявшемся сегодня, 2 декабря, Дюрант набрал 22 очка и поднялся на 10-е место в списке самых результативных (в регулярных сезонах) игроков в истории НБА, который, что примечательно, возглавляет Джеймс.

«ТОП-10!!! Кевин, поздравляю», — написал Джеймс в социальных сетях.

Топ-10:

1. Леброн Джеймс — 39 124.

2. Карим Абдул-Джаббар — 38 387.

3. Карл Мэлоун — 36 928.

4. Коби Брайант — 33 643.

5. Майкл Джордан — 32 292.

6. Дирк Новицки — 31 560.

7. Уилт Чемберлен — 31 419.

8. Шакил О'Нил — 28 596.

9. Кармело Энтони — 28 289.

10. Кевин Дюрант — 27 415.