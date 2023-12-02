Леброн Джеймс поздравил Дюранта с 10-м местом в топе по числу очков в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», звёздный американец Леброн Джеймс поздравил форварда «Финикс Санз» соотечественника Кевина Дюранта с историческим достижением.
Напомним, в матче с «Денвер Наггетс», состоявшемся сегодня, 2 декабря, Дюрант набрал 22 очка и поднялся на 10-е место в списке самых результативных (в регулярных сезонах) игроков в истории НБА, который, что примечательно, возглавляет Джеймс.
«ТОП-10!!! Кевин, поздравляю», — написал Джеймс в социальных сетях.
Топ-10:
1. Леброн Джеймс — 39 124.
2. Карим Абдул-Джаббар — 38 387.
3. Карл Мэлоун — 36 928.
4. Коби Брайант — 33 643.
5. Майкл Джордан — 32 292.
6. Дирк Новицки — 31 560.
7. Уилт Чемберлен — 31 419.
8. Шакил О'Нил — 28 596.
9. Кармело Энтони — 28 289.
10. Кевин Дюрант — 27 415.