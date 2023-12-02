Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс поздравил Дюранта с 10-м местом в топе по числу очков в НБА

Леброн Джеймс поздравил Дюранта с 10-м местом в топе по числу очков в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», звёздный американец Леброн Джеймс поздравил форварда «Финикс Санз» соотечественника Кевина Дюранта с историческим достижением.

Напомним, в матче с «Денвер Наггетс», состоявшемся сегодня, 2 декабря, Дюрант набрал 22 очка и поднялся на 10-е место в списке самых результативных (в регулярных сезонах) игроков в истории НБА, который, что примечательно, возглавляет Джеймс.

«ТОП-10!!! Кевин, поздравляю», — написал Джеймс в социальных сетях.

Топ-10:

1. Леброн Джеймс — 39 124.
2. Карим Абдул-Джаббар — 38 387.
3. Карл Мэлоун — 36 928.
4. Коби Брайант — 33 643.
5. Майкл Джордан — 32 292.
6. Дирк Новицки — 31 560.
7. Уилт Чемберлен — 31 419.
8. Шакил О'Нил — 28 596.
9. Кармело Энтони — 28 289.
10. Кевин Дюрант — 27 415.

Материалы по теме
Кевин Дюрант вышел на 10-ю строчку топа игроков по общему количеству очков в карьере
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android