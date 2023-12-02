Кевин Дюрант вышел на 10-ю строчку топа игроков по общему количеству очков в карьере

Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант обошёл Мозеса Мэлоуна и вышел на 10-е место в топе баскетболистов по наибольшему количеству очков за карьеру в регулярных сезонах. Произошло это в матче с «Денвер Наггетс». На момент публикации новости счёт в пользу действующих чемпионов НБА — 70:63. К перерыву Кевин набрал 22 очка.

Топ игроков НБА по общему количеству очков за карьеру в регулярных сезонах

1. Леброн Джеймс — 39 124.

2. Карим Абдул-Джаббар — 38 387.

3. Карл Мэлоун — 36 928.

4. Коби Брайант — 33 643.

5. Майкл Джордан — 32 292.

6. Дирк Новицки — 31 560.

7. Уилт Чемберлен — 31 419.

8. Шакил О'Нил — 28 596.

9. Кармело Энтони — 28 289.

10. Кевин Дюрант — 27 415.

11. Мозес Мэлоун — 27 409.

Дюранту в сентябре исполнилось 35 лет.