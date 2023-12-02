Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант вышел на 10-ю строчку топа игроков по общему количеству очков в карьере

Кевин Дюрант вышел на 10-ю строчку топа игроков по общему количеству очков в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант обошёл Мозеса Мэлоуна и вышел на 10-е место в топе баскетболистов по наибольшему количеству очков за карьеру в регулярных сезонах. Произошло это в матче с «Денвер Наггетс». На момент публикации новости счёт в пользу действующих чемпионов НБА — 70:63. К перерыву Кевин набрал 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
4-я четверть
106 : 109
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Окоги, Мету, Гудвин, Аллен, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Нуркич, Бэйтс-Диоп, Гордон, Литтл, Азубуике, Дюрант, Ли
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Ки, Йокич, Гиллеспи, Ннаджи

Топ игроков НБА по общему количеству очков за карьеру в регулярных сезонах

1. Леброн Джеймс — 39 124.
2. Карим Абдул-Джаббар — 38 387.
3. Карл Мэлоун — 36 928.
4. Коби Брайант — 33 643.
5. Майкл Джордан — 32 292.
6. Дирк Новицки — 31 560.
7. Уилт Чемберлен — 31 419.
8. Шакил О'Нил — 28 596.
9. Кармело Энтони — 28 289.
10. Кевин Дюрант — 27 415.
11. Мозес Мэлоун — 27 409.

Дюранту в сентябре исполнилось 35 лет.

На каком месте Дюрант?
Топ-5 игроков, быстрее всего достигших отметки в 27 000 очков за карьеру
Истории
Топ-5 игроков, быстрее всего достигших отметки в 27 000 очков за карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android