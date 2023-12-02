Кевин Дюрант вышел на 10-ю строчку топа игроков по общему количеству очков в карьере
Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант обошёл Мозеса Мэлоуна и вышел на 10-е место в топе баскетболистов по наибольшему количеству очков за карьеру в регулярных сезонах. Произошло это в матче с «Денвер Наггетс». На момент публикации новости счёт в пользу действующих чемпионов НБА — 70:63. К перерыву Кевин набрал 22 очка.
Топ игроков НБА по общему количеству очков за карьеру в регулярных сезонах
1. Леброн Джеймс — 39 124.
2. Карим Абдул-Джаббар — 38 387.
3. Карл Мэлоун — 36 928.
4. Коби Брайант — 33 643.
5. Майкл Джордан — 32 292.
6. Дирк Новицки — 31 560.
7. Уилт Чемберлен — 31 419.
8. Шакил О'Нил — 28 596.
9. Кармело Энтони — 28 289.
10. Кевин Дюрант — 27 415.
11. Мозес Мэлоун — 27 409.
Дюранту в сентябре исполнилось 35 лет.
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