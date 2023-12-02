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Агент Джоша Гидди был уволен из-за высказываний о движении BLM

Агент Джоша Гидди был уволен из-за высказываний о движении BLM
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Даниэль Молдован, агент игрока «Оклахома-Сити Тандер» Джоша Гидди, попавшего в скандал из-за отношений с несовершеннолетней девушкой, был отстранён от работы в связи с критикой заявлений движения Black Lives Matter. В соцсетях организации обозначили поддержку Палестине в конфликте на Ближнем Востоке.

Агент написал в ответ на публикацию, что прошло 72 часа с момента, когда террористы прилетели на парапланах на музыкальный фестиваль и убили 260 людей, а BLM поддерживает их.

О заявлении агентской компании Octagon, в котором говорилось, что заявления Молдована грубо нарушают политику компании, направленную на защиту ценностей, сообщил Total Pro Sports. Компанией было принято решение о незамедлительном увольнении агента Джоша Гидди.

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