Агент Джоша Гидди был уволен из-за высказываний о движении BLM

Даниэль Молдован, агент игрока «Оклахома-Сити Тандер» Джоша Гидди, попавшего в скандал из-за отношений с несовершеннолетней девушкой, был отстранён от работы в связи с критикой заявлений движения Black Lives Matter. В соцсетях организации обозначили поддержку Палестине в конфликте на Ближнем Востоке.

Агент написал в ответ на публикацию, что прошло 72 часа с момента, когда террористы прилетели на парапланах на музыкальный фестиваль и убили 260 людей, а BLM поддерживает их.

О заявлении агентской компании Octagon, в котором говорилось, что заявления Молдована грубо нарушают политику компании, направленную на защиту ценностей, сообщил Total Pro Sports. Компанией было принято решение о незамедлительном увольнении агента Джоша Гидди.