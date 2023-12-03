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Единая лига ВТБ от 3 декабря 2023 года: где смотреть, онлайн-трансляция, «Пари Нижний Новгород», «Минск»

1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 3 декабря и стартовые пятёрки
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В воскресенье, 3 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Всего состоятся три матча. Первыми на паркет велотрека «Сарыарка» выйдут «Астана» и ЦСКА. Следом начнется матч «Парма» – МБА, а закончат неделю «Автодор» и «Руна». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.

12:00: «Астана» — ЦСКА

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Астана» (6-7) — девятое место; ЦСКА (12-1) — первое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Астана»ЦСКА
Маркелл ДжонсонКаспер Уэйр
Дэвин ДэвисИван Ухов
Ройс ХэммАнтон Астапкович
Карвел АндерсонЛивио Жан-Шарль
Руслан АйткалиАмат М'Бай

14:00 «Парма» — МБА

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермский край
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Парма» (5-8) — 11-е место; МБА (5-8) — десятое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Парма»МБА
Би Джей ДжонсонМаксим Барашков
Станислав ИльницкийЕвгений Минченко
Айзея РизМаксим Личутин
Дмитрий ХалтуринАндрей Лопатин
Александр ПлатуновТимофей Якушин

16:00: «Автодор» — «Руна»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Руна
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Автодор» (4-9) — 13-е место; «Руна» (7-6) — шестое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Автодор»«Руна»
Синдэриус ТорнвеллДжеремайя Хилл
Душан БеслачАртем Комиссаров
Александр ПетеневНикола Иванович
Рэйшон ХэммондсИлья Попов
Доминик МавраНиколай Жмако
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