1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 3 декабря и стартовые пятёрки

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В воскресенье, 3 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Всего состоятся три матча. Первыми на паркет велотрека «Сарыарка» выйдут «Астана» и ЦСКА. Следом начнется матч «Парма» – МБА, а закончат неделю «Автодор» и «Руна». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.

12:00: «Астана» — ЦСКА

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Астана» (6-7) — девятое место; ЦСКА (12-1) — первое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Астана» ЦСКА Маркелл Джонсон Каспер Уэйр Дэвин Дэвис Иван Ухов Ройс Хэмм Антон Астапкович Карвел Андерсон Ливио Жан-Шарль Руслан Айткали Амат М'Бай

14:00 «Парма» — МБА

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Парма» (5-8) — 11-е место; МБА (5-8) — десятое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Парма» МБА Би Джей Джонсон Максим Барашков Станислав Ильницкий Евгений Минченко Айзея Риз Максим Личутин Дмитрий Халтурин Андрей Лопатин Александр Платунов Тимофей Якушин

16:00: «Автодор» — «Руна»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Автодор» (4-9) — 13-е место; «Руна» (7-6) — шестое место

Предполагаемые стартовые пятёрки