1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 3 декабря и стартовые пятёрки

В воскресенье, 3 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Всего состоятся три матча. Первыми на паркет велотрека «Сарыарка» выйдут «Астана» и ЦСКА. Следом начнется матч «Парма» – МБА, а закончат неделю «Автодор» и «Руна». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.
12:00: «Астана» — ЦСКА
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Астана» (6-7) — девятое место; ЦСКА (12-1) — первое место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Астана»
|ЦСКА
|Маркелл Джонсон
|Каспер Уэйр
|Дэвин Дэвис
|Иван Ухов
|Ройс Хэмм
|Антон Астапкович
|Карвел Андерсон
|Ливио Жан-Шарль
|Руслан Айткали
|Амат М'Бай
14:00 «Парма» — МБА
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Парма» (5-8) — 11-е место; МБА (5-8) — десятое место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Парма»
|МБА
|Би Джей Джонсон
|Максим Барашков
|Станислав Ильницкий
|Евгений Минченко
|Айзея Риз
|Максим Личутин
|Дмитрий Халтурин
|Андрей Лопатин
|Александр Платунов
|Тимофей Якушин
16:00: «Автодор» — «Руна»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Автодор» (4-9) — 13-е место; «Руна» (7-6) — шестое место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Автодор»
|«Руна»
|Синдэриус Торнвелл
|Джеремайя Хилл
|Душан Беслач
|Артем Комиссаров
|Александр Петенев
|Никола Иванович
|Рэйшон Хэммондс
|Илья Попов
|Доминик Мавра
|Николай Жмако