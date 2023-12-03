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Лука Дончич в проигранном матче с «Оклахомой» стал автором уникальной статистики

Лука Дончич в проигранном матче с «Оклахомой» стал автором уникальной статистики
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Разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда уступила со счётом 120:126.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отметим, что Дончич в общей сложности провёл на площадке 46 минут, набрав суммарно 36 очков (11 из 22 с игры, где 5 из 13 — трёхочковые), 18 результативных передач, 15 подборов, два перехвата и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» словенца составил «-7».

Как сообщает портал StatMuse в своих социальных сетях, 24-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, которому удалось за конкретную игру набрать как минимум 35 очков, 15 подборов и 15 результативных передач при пяти реализованных трёхочковых бросков.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 126
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Джонс - 24, Лайвли - 20, Лоусон - 12, Карри - 12, Харди - 6, Уильямс - 5, Пауэлл - 2, Проспер - 2, Холмс - 1, Браун, Деннис, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 23, Гилджес-Александер - 17, Дав. Бертанс - 15, Уоллес - 15, Уильямс - 14, Холмгрен - 11, Гидди - 10, Дорт - 10, Джо - 6, Уильямс - 5, Покушевски, Уиггинс, Манн, Мицич, Сарр
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