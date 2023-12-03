Лука Дончич в проигранном матче с «Оклахомой» стал автором уникальной статистики

Разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда уступила со счётом 120:126.

Отметим, что Дончич в общей сложности провёл на площадке 46 минут, набрав суммарно 36 очков (11 из 22 с игры, где 5 из 13 — трёхочковые), 18 результативных передач, 15 подборов, два перехвата и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» словенца составил «-7».

Как сообщает портал StatMuse в своих социальных сетях, 24-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, которому удалось за конкретную игру набрать как минимум 35 очков, 15 подборов и 15 результативных передач при пяти реализованных трёхочковых бросков.