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«Сакраменто» одолел «Денвер», несмотря на трипл-дабл Николы Йокича (36+13+12)

«Сакраменто» одолел «Денвер», несмотря на трипл-дабл Николы Йокича (36+13+12)
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Сегодня, 3 декабря, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Сакраменто Кингз» и «Денвер Наггетс». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 123:117.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 36 очков, 13 подборов и 14 результативных передач. Хорошую игру провёл также его партнёр по команде Реджи Джексон. Он набрал 20 очков и восемь ассистов.

В составе «Сакраменто» двое игроков набрали по 26 очков: Малик Монк и ДеАарон Фокс, набравший ещё и 16 передач. Литовский бигмен Домантас Сабонис закончил встречу с 17 очками, 15 подборами и семью ассистами. Таким образом, «Кингз» прервали победную серию «Наггетс» из четырёх матчей.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 117
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Монк - 26, Фокс - 26, Сабонис - 17, Хаертер - 16, Барнс - 11, Макги - 8, Мюррэй - 8, Лайлз - 7, Везенков - 4, Дуарте, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Эллис
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Джексон - 20, Гордон - 17, Портер - 13, Браун - 11, Колдуэлл-Поуп - 9, Джордан - 4, Уотсон - 4, Строутер - 3, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи
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