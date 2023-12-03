«Сакраменто» одолел «Денвер», несмотря на трипл-дабл Николы Йокича (36+13+12)

Сегодня, 3 декабря, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Сакраменто Кингз» и «Денвер Наггетс». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 123:117.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 36 очков, 13 подборов и 14 результативных передач. Хорошую игру провёл также его партнёр по команде Реджи Джексон. Он набрал 20 очков и восемь ассистов.

В составе «Сакраменто» двое игроков набрали по 26 очков: Малик Монк и ДеАарон Фокс, набравший ещё и 16 передач. Литовский бигмен Домантас Сабонис закончил встречу с 17 очками, 15 подборами и семью ассистами. Таким образом, «Кингз» прервали победную серию «Наггетс» из четырёх матчей.