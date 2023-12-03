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Тренера «Автодора» Богичевич — о матче с «Руной»: мы не собираемся недооценивать себя

Тренера «Автодора» Богичевич — о матче с «Руной»: мы не собираемся недооценивать себя
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Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал предстоящий матч в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с московской «Руной», который состоится сегодня, 3 декабря, в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Начинается второй круг регулярного чемпионата, мы уже встречались с «Руной» в Москве. Тогда мы уступили, но провели хорошую игру. В конце матча разница была «-5», и мы имели шанс на победу, но соперник в тот момент проявил себя как команда, обладающая опытом и качеством, которая может завершать тяжелые матчи в свою пользу.

В первом круге «Руна» сыграла очень хорошо, даже несмотря на травмы, они являются очень сильным соперником. Нам нужно выложиться по максимуму, и с физической точки зрения, и с точки зрения концентрации, и постараться выиграть эту игру у действительно сильного соперника.

Думаю, что с хорошей энергией и боевым духом у нас есть шансы на победу. Мы уважаем нашего противника, но в то же время не собираемся недооценивать себя», — приводит слова Богичевича официальный сайт «Автодора».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Руна
Москва
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