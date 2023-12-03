Все результаты игрового дня НБА 3 декабря

Сегодня, 3 декабря, состоялись 12 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.
Регулярный сезон НБА. 3 декабря. Результаты:
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:112;
«Шарлотт Хорнетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:123;
«Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» — 129:101;
«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 101:110;
«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 129:144;
«Чикаго Буллз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:118;
«Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» — 132:121;
«Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 120:126;
«Финикс Санз» — «Мемфис Гриззлиз» — 116:109;
«Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» —118:113;
«Сакраменто Кингз» — «Денвер Наггетс» — 123:117;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 107:97.
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