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Все результаты игрового дня НБА 3 декабря

Все результаты игрового дня НБА 3 декабря
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Сегодня, 3 декабря, состоялись 12 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 3 декабря. Результаты:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:112;
«Шарлотт Хорнетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:123;
«Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» — 129:101;
«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 101:110;
«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 129:144;
«Чикаго Буллз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:118;
«Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» — 132:121;
«Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 120:126;
«Финикс Санз» — «Мемфис Гриззлиз» — 116:109;
«Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» —118:113;
«Сакраменто Кингз» — «Денвер Наггетс» — 123:117;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 107:97.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 21, Леонард - 20, Тайс - 12, Пауэлл - 12, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Мэнн - 3, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Мун, Диабате
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Муди - 21, Грин - 21, Томпсон - 17, Подзиемски - 12, Луни - 7, Куминга - 6, Шарич - 6, Джозеф, Робинсон, Джексон-Дэвис
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
117 : 123
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Шарлотт Хорнетс: Розир - 23, Бриджес - 22, Вашингтон - 18, Хэйворд - 17, Миллер - 14, Уильямс - 11, Смит - 6, Ричардс - 4, Макгауэнс - 2, Букнайт, Смит, Маледон, Блэк, Тор
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Гобер - 26, Рид - 23, Конли - 14, Андерсон - 11, Браун - 9, Александер-Уолкер - 6, Милтон - 6, Мур, Майнотт, Никс, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
129 : 101
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Бриджес - 42, Динвидди - 22, Томас - 20, Джонсон - 14, Смит - 10, Уотфорд - 7, Клэкстон - 6, Шарп - 5, О'Нил - 3, Уокер, Джайлс, Финни-Смит
Орландо Мэджик: Вагнер - 20, Энтони - 20, Банкеро - 19, Вагнер - 18, Саггс - 7, Инглс - 5, Харрис - 4, Хьюстан - 3, Битадзе - 3, Блэк - 2, Айзек, Океке, Скофилд
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
101 : 110
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Богданович - 22, Дюрен - 17, Хейз - 13, Стюарт - 11, Айви - 7, Томпсон - 4, Сассер - 4, Нокс, Ливерс, Уайзмен, Бёркс, Умуде, Багли III
Кливленд Кавальерс: Страс - 22, Гарлэнд - 22, Митчелл - 20, Аллен - 19, Ньянг - 12, Окоро - 9, Мобли - 6, ЛеВерт, Меррилл, Портер, Томпсон, Мобли, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
129 : 144
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Батлер - 33, Мартин - 18, Робинсон - 17, Ричардсон - 16, Робинсон - 16, Лав - 14, Жакез-мл. - 11, Лоури - 4, Йович, Кэйн, Хайсмит, Брайант
Индиана Пэйсерс: Браун - 30, Топпин - 22, Макконнелл - 20, Несмит - 20, Тёрнер - 17, Матурин - 16, Джексон - 8, Хилд - 7, Нембард - 4, Уокер, Нвора, Шиппард, Чьебв
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
124 : 118
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Чикаго Буллз: Уайт - 31, Дерозан - 24, Досунму - 15, Крэйг - 15, Уильямс - 14, Карузо - 8, Драммонд - 7, Вучевич - 6, Картер - 2, Филлипс - 2, Терри, Тэйлор
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 27, Ингрэм - 23, Джонс - 17, Валанчюнас - 15, Хоукинс - 10, Альварадо - 8, Маршалл - 7, Дэниэлс - 7, Зеллер - 4, Сиброн, Льюис, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
132 : 121
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Лиллард - 25, Пэйн - 18, Бисли - 16, Портис - 15, Миддлтон - 12, Лопес - 11, Боучэмп - 3, Ливингстон, Болден, Грин, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
Атланта Хоукс: Янг - 32, Мюррей - 30, Бей - 17, Богданович - 14, Хантер - 12, Капела - 10, Оконгву - 5, Мэттьюз - 1, Форрест, Миллз, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 126
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Джонс - 24, Лайвли - 20, Лоусон - 12, Карри - 12, Харди - 6, Уильямс - 5, Пауэлл - 2, Проспер - 2, Холмс - 1, Браун, Деннис, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 23, Гилджес-Александер - 17, Дав. Бертанс - 15, Уоллес - 15, Уильямс - 14, Холмгрен - 11, Гидди - 10, Дорт - 10, Джо - 6, Уильямс - 5, Покушевски, Уиггинс, Манн, Мицич, Сарр
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
116 : 109
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Букер - 34, Дюрант - 27, Нуркич - 14, Аллен - 9, Бэйтс-Диоп - 8, Гудвин - 7, Ойбанкс - 6, Ватанабэ - 4, Литтл - 4, Окоги - 3, Мету, Бол, Азубуике, Ли
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 37, Бейн - 27, Уильямс Мл. - 12, Родди - 8, Ноуэлл - 8, Альдама - 7, Кончар - 6, Тиллман - 2, Бийомбо - 2, Гильярд, Харрисон, Лофтон Мл.
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
118 : 113
ОТ
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Секстон - 25, Джордж - 21, Коллинс - 17, Хортон-Такер - 14, Кесслер - 12, Юртсевен - 9, Фонтеккио - 7, Агбаджи - 6, Хендрикс - 5, Саманич - 2, Сенсабо, Поттер, Джузэнг
Портленд Трэйл Блэйзерс: Брогдон - 25, Шарп - 25, Хендерсон - 17, Эйтон - 10, Грант - 9, Рит - 9, Камара - 8, Тибулл - 6, Уокер - 4, Мэйс, Мюррэй, Браун
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 117
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Монк - 26, Фокс - 26, Сабонис - 17, Хаертер - 16, Барнс - 11, Макги - 8, Мюррэй - 8, Лайлз - 7, Везенков - 4, Дуарте, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Эллис
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Джексон - 20, Гордон - 17, Портер - 13, Браун - 11, Колдуэлл-Поуп - 9, Джордан - 4, Уотсон - 4, Строутер - 3, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 97
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Ривз - 18, Джеймс - 16, Кристи - 12, Реддиш - 11, Принс - 11, Расселл - 9, Хэйс - 2, Вуд - 1, Худ-Скифино, Вандербилт, Льюис, Хатимура
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Шенгюн - 21, Холидей - 11, Грин - 10, Брукс - 10, Смит II - 10, Исон - 6, Уитмор - 5, Тэйт - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Хинтон, Баллок, Грин, Марьянович
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