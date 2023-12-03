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Стала известна сумма за форму и кроссовки Коби Брайанта с последней игры в НБА

Стала известна сумма за форму и кроссовки Коби Брайанта с последней игры в НБА
Коби Брайант
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На аукционе SCP были разыграны форма и кроссовки легендарного атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

Форма баскетболиста «Лейкерс» с последней игры была продана за $ 305 тыс., в то время как кроссовки были проданы за $ 98 тыс.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. Плохие погодные условия привели к тому, что пилот не справился с управлением и врезался в склон горы в Калабасасе. На борту вертолёта, кроме 41-летнего баскетболиста, была его 13-летняя дочь Джанна и шесть друзей семьи.

За свою профессиональную карьеру Брайант пять раз выигрывал НБА в составе «Лейкерс» (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Вместе со сборной атакующий защитник дважды стал олимпийским чемпионом (Пекин – 2008, Лондон – 2012), а также был чемпионом Америки (Лас-Вегас в 2007-м).

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