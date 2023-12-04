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Дэвис вышел на шестое место в истории НБА по количеству игр с 35+ очками и 5+ блок-шотами

Дэвис вышел на шестое место в истории НБА по количеству игр с 35+ очками и 5+ блок-шотами
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 107:97.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Дэвис в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 27 очков, 14 подборов, пять блок-шотов и три результативные передачи. На счету Дэвиса также два фола и один совершенный перехват. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+12».

Таким образом, 30-летний баскетболист вышел на чистое шестое место в истории НБА по количеству игр за карьеру как минимум с 25 очками и пятью блок-шотами — 39. В первую пятёрку входят Хаким Оладжьювон (147), Дэвис Робинсон (105), Патрик Юинг (90), Шакил О'Нил (83) и Алонзо Моурнинг (51).

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 97
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Ривз - 18, Джеймс - 16, Кристи - 12, Реддиш - 11, Принс - 11, Расселл - 9, Хэйс - 2, Вуд - 1, Худ-Скифино, Вандербилт, Льюис, Хатимура
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Шенгюн - 21, Холидей - 11, Грин - 10, Брукс - 10, Смит II - 10, Исон - 6, Уитмор - 5, Тэйт - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Хинтон, Баллок, Грин, Марьянович
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