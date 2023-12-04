Дэвис вышел на шестое место в истории НБА по количеству игр с 35+ очками и 5+ блок-шотами

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 107:97.

Дэвис в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 27 очков, 14 подборов, пять блок-шотов и три результативные передачи. На счету Дэвиса также два фола и один совершенный перехват. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+12».

Таким образом, 30-летний баскетболист вышел на чистое шестое место в истории НБА по количеству игр за карьеру как минимум с 25 очками и пятью блок-шотами — 39. В первую пятёрку входят Хаким Оладжьювон (147), Дэвис Робинсон (105), Патрик Юинг (90), Шакил О'Нил (83) и Алонзо Моурнинг (51).