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Результаты игрового дня Единой лиги ВТБ 3 декабря

Результаты игрового дня Единой лиги ВТБ 3 декабря
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Сегодня, 3 декабря, в первом этапе регулярного сезона Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 было проведено три матча. Самый результативный состоялся в Казахстане, где местная «Астана» сыграла против ЦСКА. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 112:78.

Все результаты игрового дня Единой лиги ВТБ:

  • «Астана» – ЦСКА – 78:112;
  • «Парма» – МБА – 77:56;
  • «Автодор» – «Руна» – 79:66.

Напомним, ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На второй строчке располагается «Зенит». На третьей строчке пребывает УНИКС.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
78 : 112
ЦСКА
Москва
Астана: Андерсон - 25, Джонсон - 17, Дэвис - 11, Хэмм - 9, Хаасе - 7, Мурзагалиев - 6, Канкел - 3, Щербак, Марчук, Гаврилов, Айткали, Майдекин
ЦСКА: Джекири - 18, Уэйр - 17, Жан-Шарль - 17, Астапкович - 11, М'Бай - 10, Ухов - 9, Руженцев - 9, Тримбл - 7, Михайловский - 6, Карданахишвили - 6, Антонов - 2, Зайцев
Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
77 : 56
МБА
Москва
Парма: Джонсон, Свинин, Соломон, Ильницкий, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Морозов, Платунов, Чебуркин, Фирсов, Егоров
МБА: Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Шейко, Лопатин, Якушин, Коновалов
Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
79 : 66
Руна
Москва
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Пушица, Наумов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Мавра, Цыбиков
Руна: Сопин, Хилл, Комиссаров, Тайус, Митькин, Раданов, Савин, Иванович, Походяев, Попов, Жмако
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