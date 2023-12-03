Результаты игрового дня Единой лиги ВТБ 3 декабря

Сегодня, 3 декабря, в первом этапе регулярного сезона Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 было проведено три матча. Самый результативный состоялся в Казахстане, где местная «Астана» сыграла против ЦСКА. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 112:78.

Все результаты игрового дня Единой лиги ВТБ:

«Астана» – ЦСКА – 78:112;

«Парма» – МБА – 77:56;

«Автодор» – «Руна» – 79:66.

Напомним, ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На второй строчке располагается «Зенит». На третьей строчке пребывает УНИКС.