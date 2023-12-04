Защитник «Автодора» Торнвелл — после матча с «Руной»: мы не перетягивали одеяло на себя
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Атакующий защитник саратовского «Автодора» Синдариус Торнвелл прокомментировал победный матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ с московской «Руной». Матч состоялся вчера, 3 декабря, и завершился со счётом 79:66.
«Я всегда доволен победой. Команда действовала хорошо и уверенно. Да, в какие-то моменты мы немного теряли концентрацию, но большую часть матча мы оставались сосредоточенными и играли хорошо.
Думаю, мы выиграли, потому что играли с большой энергией и не перетягивали одеяло на себя», — приводит слова Торнвелла официальный сайт «Автодора».
Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
79 : 66
Руна
Москва
Автодор: Хэммондс - 23, Торнвелл - 17, Пушица - 11, Петенев - 9, Беслач - 7, Мавра - 7, Халдеев - 3, Пранаускис - 2, Наумов, Фёдоров, Цыбиков
Руна: Хилл - 20, Попов - 13, Походяев - 12, Раданов - 9, Иванович - 4, Комиссаров - 3, Тайус - 3, Савин - 2, Сопин, Митькин, Жмако
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