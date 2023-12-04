Защитник «Автодора» Торнвелл — после матча с «Руной»: мы не перетягивали одеяло на себя

Атакующий защитник саратовского «Автодора» Синдариус Торнвелл прокомментировал победный матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ с московской «Руной». Матч состоялся вчера, 3 декабря, и завершился со счётом 79:66.

«Я всегда доволен победой. Команда действовала хорошо и уверенно. Да, в какие-то моменты мы немного теряли концентрацию, но большую часть матча мы оставались сосредоточенными и играли хорошо.

Думаю, мы выиграли, потому что играли с большой энергией и не перетягивали одеяло на себя», — приводит слова Торнвелла официальный сайт «Автодора».