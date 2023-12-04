Форвард ЦСКА Филипп Гафуров отправился в аренду в «Пари НН» до конца текущего сезона

Российский форвард ЦСКА Филипп Гафуров проведёт остаток текущего сезона Единой лиги ВТБ в составе баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает сайт армейского клуба.

«Мы верим в Филиппа и определённо рассчитываем на него в будущем. Мы также рассчитываем на его прогресс в системе «Нижнего», под руководством Зорана Лукича, который хорошо знает Гафурова, поскольку они вместе работали в сборной России.

В то же время в нынешней ротации нам больше нужен классический «пятый номер», поэтому мы подписали Сергея Клюева, который, надеемся, примет наши базовые ценности, поймёт систему и поможет команде, когда это необходимо. Желаю крепкого здоровья и удачи обоим игрокам», — приводит слова главного тренера команды Эмила Райковича сайт ЦСКА.

22-летний Гафуров принял участие лишь в двух матчах ЦСКА в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.