Стив Керр рассказал, чем отличаются поражения в матчах с «Сакраменто» и «Клипперс»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после матча с «Лос-Анджелес Клипперс» (112:113) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации отреагировал на то, что его команда потерпела уже второе поражение за неделю, ведя по ходу игры со значительной разницей в счёте.

«Клипперс» усилили давление и удерживали нас за трёхочковой линией во второй половине. Мне понравилась наша реакция на это. Думаю, мы заслужили победу. Мы хорошо держали мяч, не давали им часто вставать на линию штрафных бросков и демонстрировали прекрасное самообладание в защите, так что это поражение причиняет гораздо больше боли, чем игра с «Сакраменто». В том матче мы заслужили поражение, а здесь мне понравилась наша команда. Это версия нашей команды, которую я ожидаю видеть в будущем, но такое поражение, конечно, причиняет боль», — рассказал Керр на послематчевой пресс-конференции.