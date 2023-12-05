30 очков ДеАарона Фокса не помогли «Сакраменто» обыграть «Нью-Орлеан»

Сегодня, 5 декабря, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» состоялся матч 1/4 финала внутрисезонного турнира НБА, в котором встретились местный «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости победили со счётом 127:117.

Таким образом, в полуфинале турнира «Пеликанс» сыграют с «Индианой Пэйсерс». В другом полуфинале сыграют победители пар «Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз».

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс. На его счету 30 очков, пять подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Домантас Сабонис сделал трипл-дабл (26 очков, 13 подборов и 10 передач). Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Малик Монк (21), Киган Мюррей (14) и Кевин Уэртер (12).

Самым результативным игроком в составе «Пеликанс» стал форвард Брэндон Ингрэм. Он набрал 30 очков, совершил восемь подборов и шесть передач. Другой форвард команды, Герберт Джонс, отметился 23 очками, пятью подборами и пятью передачами.