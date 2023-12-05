Гафуров — о «Пари НН»: проблем с адаптацией не будет, но проставу организовать придётся

Российский форвард Филипп Гафуров, накануне перебравшийся на правах аренды в «Пари Нижний Новгород», поделился впечатлениями от своего перехода.

«Мой переход в «Нижний Новгород» случился достаточно резко. В один прекрасный момент мне позвонили и сказали, что ЦСКА одобрил переход в аренду, и я этому очень обрадовался. Я знаю город Нижний Новгород, знаю главного тренера команды, парней всех знаю. Сейчас приехал, впечатления только хорошие, надеюсь, так всё и будет. Сам буду стараться. На самом деле я очень рад, что сейчас в другом городе, вышел, так сказать, из зоны комфорта. Буду стараться и надеюсь, что всё сложится.

Много кого знаю, и, наверное, поэтому получился сразу хороший контакт. Со всеми знаком, поэтому проблем с адаптацией не будет. Главное — не опаздывать никуда, ну и проставу организовать придётся», — сказал Гафуров в видео, опубликованном пресс-службой нижегородского клуба.