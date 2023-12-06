«Реал» смог удержать победу в выездной игре с «Олимпиакосом»

Сегодня, 5 декабря, состоялся матч 12-го тура Евролиги, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и мадридский «Реал» Игра проходила в Пирее (Греция). Матч завершился победой мадридского «Реала» со счётом 77:71.

«Реал» лучше провёл начало матча и повёл в счёте после первой четверти — 23:19. Во втором игровом отрезке сильнее оказался «Олимпиакос» — 17:14. Таким образом, по итогам первой половины «Реал» уходил с минимальным преимуществом.

После перерыва «Реал» перехватил инициативу в третьей четверти и забрал её с преимуществом в три очка — 24:21. В заключительной четверти мадридцам удалось сохранить преимущество и закончить игру с перевесом в шесть очков.

«Реал» потерпел лишь одно поражение в 12 матчах Евролиги сезона-2023/24, следующий матч в Евролиге «Реал» проведёт с «Панатинаикосом» 8 декабря.