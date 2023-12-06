Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» смог удержать победу в выездной игре с «Олимпиакосом»

«Реал» смог удержать победу в выездной игре с «Олимпиакосом»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, состоялся матч 12-го тура Евролиги, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и мадридский «Реал» Игра проходила в Пирее (Греция). Матч завершился победой мадридского «Реала» со счётом 77:71.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

«Реал» лучше провёл начало матча и повёл в счёте после первой четверти — 23:19. Во втором игровом отрезке сильнее оказался «Олимпиакос» — 17:14. Таким образом, по итогам первой половины «Реал» уходил с минимальным преимуществом.

После перерыва «Реал» перехватил инициативу в третьей четверти и забрал её с преимуществом в три очка — 24:21. В заключительной четверти мадридцам удалось сохранить преимущество и закончить игру с перевесом в шесть очков.

«Реал» потерпел лишь одно поражение в 12 матчах Евролиги сезона-2023/24, следующий матч в Евролиге «Реал» проведёт с «Панатинаикосом» 8 декабря.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
05 декабря 2023, вторник. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
71 : 77
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Папас, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Милутинов, Сикма, Маккиссик
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ндиайе, Муса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android