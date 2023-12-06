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Опубликован логотип Евробаскета-2025

Опубликован логотип Евробаскета-2025
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Во вторник, 5 декабря, ФИБА представила логотип мужского чемпионата Европы, который пройдёт в 2025 году, сообщает официальный сайт организации.

Логотип Евробаскета-2025.

Логотип Евробаскета-2025.

Фото: Официальный сайт ФИБА.

В нём каждый из четырёх принимающих турнир городов представлен определенными цветовыми сочетаниями в рамках визуальной идентичности, а сам логотип состоит из современных графических элементов с красивой архитектурной конструкцией.

Евробаскет пройдёт в Лимасоле (Кипр), Тампере (Финляндия), Катовице (Польша) и Риге (Латвия) с 27 августа по 14 сентября 2025 года. В четвёртый раз подряд турнир примут четыре страны.

В финальной стадии сыграют 24 сборные. Основная часть квалификации на Евробаскет стартует в феврале 2024 года.

Испания является действующим чемпионом Европы. Она выиграла соревнования в четвёртый раз в 2022 году. Тогда решающие встречи проходили в Берлине.

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