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Кевин Дюрант показал худшую результативность за первую половину в нынешнем сезоне НБА

Кевин Дюрант показал худшую результативность за первую половину в нынешнем сезоне НБА
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На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Финикс Санз». На момент написания новости счёт — 63:63.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант за первую половину отметился лишь девятью набранными очками. Примечательно, что это худшая результативность баскетболиста за первые половины нынешнего сезона НБА.

В текущем сезоне 35-летний Дюрант принял участие в 18 встречах, набирая в среднем 31 очко, 6,4 подбора и 5,8 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51,2, трёхочковых — 49,4. В первых половинах у форварда 15,3 очка в среднем.

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
105 : 103
Финикс Санз
Финикс
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