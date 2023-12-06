Кевин Дюрант показал худшую результативность за первую половину в нынешнем сезоне НБА

На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Финикс Санз». На момент написания новости счёт — 63:63.

Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант за первую половину отметился лишь девятью набранными очками. Примечательно, что это худшая результативность баскетболиста за первые половины нынешнего сезона НБА.

В текущем сезоне 35-летний Дюрант принял участие в 18 встречах, набирая в среднем 31 очко, 6,4 подбора и 5,8 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51,2, трёхочковых — 49,4. В первых половинах у форварда 15,3 очка в среднем.