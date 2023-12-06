Леброн Джеймс повторил статистическое достижение Коби Брайанта, установленное 19 лет назад

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором интересного статистического достижения по итогам четвертьфинального матча внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации с«Финикс Санз» (106:103).

Леброн стал самым результативным игроком в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», принеся в копилку своей команды 31 очко, восемь подборов, 11 результативных передач и пять перехватов.

Благодаря такому выступлению Джеймс стал первым игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» за 19 лет, завершившим матч, набрав не менее 20 очков, 10 передач и пяти перехватов. Последним игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», которому покорилась подобная статистика был легендарный Коби Брайант в ноябре 2004 года.