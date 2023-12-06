Чет Холмгрен обошёл Вембаньяму в рейтинге новичков НБА от Hoopshype. Хендерсон — 20-й

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен возглавил рейтинг новичков текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по версии издания Hoopshype.

Холмгрен расположился на первой строчке рейтинга, набрав 17,98 балла. На втором месте французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, выбранный на драфте 2023 года под первым номером. Замкнул тройку сильнейших форвард «Майами Хит» Джейми Жакез-младший. Отметим, что второй номер драфта 2023 года разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон занимает лишь 20-е место.

Фото: Hoopshype

Напомним, Холмгрен был выбран под вторым номером на драфте 2022 года, но пропустил весь сезон-2022/2023 из-за травмы стопы, поэтому в этом сезоне считается новичком лиги.

21-летний Холмгрен набирает 17,6 очка, восемь подборов, 2,6 результативной передачи и 2,2 блокшота в среднем за игру в текущем сезоне.