Открытие «Сиксерс», звёзды «Санз» и молодёжь «Орландо». Лучшие дуэты в новом сезоне НБА

Как показывает практика, одного, даже самого талантливого игрока зачастую бывает недостаточно, чтобы добиться реального успеха на баскетбольной арене. У Николы Йокича был Джамал Маррей. Вокруг Стефа Карри собралось целое «Большое трио». У Янниса Адетокунбо были Крис Миддлтон и Джру Холидэй, а у Леброна Джеймса — Энтони Дэвис.

Однако накануне нового сезона в НБА образовались сразу несколько новых звёздных дуэтов. От некоторых из них ожидают борьбы за титул, от других — хотя бы выхода в плей-офф. Кто-то оправдывает эти ожидания на старте регулярного чемпионата, кто-то — нет, а кто-то даже превосходит их. В этом материале «Чемпионат» расскажет, кто на данный момент является лучшими напарниками в НБА.

Лучший звёздный дуэт — Дэмьен Лиллард и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)

Дэмьен Лиллард и Яннис Адетокунбо Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Новый дуэт Янниса Адетокунбо и Дэмьена Лилларда в «Милуоки» начал сезон-2023/2024 довольно медленно, но теперь, спустя месяц с лишним, потихоньку набирает обороты.

Да, взаимодействия Дэйма с Яннисом до сих пор происходят не так часто, как хотелось бы. Ожидалось, что они будут с лёгкостью штамповать один пик-н-ролл за другим, но как бы не так. Пока Адетокунбо в среднем делает для Лилларда по девять заслонов на мяче за матч — этот результат не входит даже в топ-40 по лиге. Один Чет Холмгрен из «Оклахомы» поставил больше заслонов для каждого одноклубника из трио Шей Гилджес-Александер — Джейлен Уильямс — Джош Гидди, чем Яннис поставил для Дэйма.

Сам же Лиллард впервые за восемь лет делает менее 19 попыток в среднем за игру (16,9), а также попадает всего 32,8% трёхочковых — отсюда и заметное снижение результативности по сравнению с предыдущим сезоном. Однако он всё равно занимает 16-е место в лиге по среднему количеству набранных очков (25,2), в то время как Яннис располагается на шестом (29,7).

Адетокунбо верит, что ему и Дэйму ещё только предстоит стать более эффективной и устрашающей связкой в ходе сезона. Лиллард же на днях признался, что он и Яннис до сих пор привыкают друг к другу. Однако это не помешало им стать вторым в истории «Бакс» дуэтом, в котором оба игрока набрали по 30 очков в двух матчах подряд. До этого подобное удавалось только Маркесу Джонсону и Брайану Уинтерсу в 1978 году.

Причём одним из этих матчей оказалась первая встреча Дэйма с бывшей командой — «Портлендом». По её итогам он стал 15-м в истории баскетболистом, которому удалось набрать 30 очков против всех 30 франшиз в НБА. Ну а «Милуоки», обыграв «Блэйзерс», поднялся на третье место в конференции с балансом 12-5 (70,6%).

Лучший дуэт восходящих звёзд — Шей Гилджес-Александер и Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»)

Чет Холмгрен и Шей Гилджес-Александер Фото: Getty Images

Ещё в прошлом году канадец Шей Гилджес-Александер входил в число лучших (и самых результативных) баскетболистов регулярного сезона НБА. Он поехал на свой первый Матч звёзд, вошёл в первую символическую пятёрку… Но теперь, когда в его команде играет один из самых перспективных новичков лиги Чет Холмгрен, нападение «Оклахомы» вышло на новый уровень.

В первую очередь, конечно же, хочется поговорить об их индивидуальном перформансе. Шей по-прежнему набирает больше 30 очков в среднем за игру (30,4), но при этом заметно прибавил по другим основным показателям: он делает рекордные для себя 6,1 подбора, 6,2 передачи и 2,3 перехвата (лучший результат в лиге), реализуя при этом 53,4% с игры и 36,4% из-за дуги.

У Холмгрена же в свой 21 год 18,1 очка (63,5% двухочковых, 43,8% трёхочковых и 88,1% штрафных), 8,0 подбора, 2,5 передачи и 2,3 блока. По рейтингу эффективности PER Чет — 16-й во всей НБА (23,2). По защитному рейтингу он девятый (106,0), а по истинному проценту попаданий — шестой (69,3%). Вот что значит двусторонний игрок.

Своё лучшее совместное выступление Гилджес-Александер и Холмгрен показали в недавнем матче с «Голден Стэйт» (130:123 ОТ). В игре против чемпионов—2022 Шей записал на свой счёт 40 очков, а его юный напарник оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов, установив таким образом личный рекорд результативности. К тому же именно Холмгрен забросил эффектный трёхочковый баззер, благодаря которому встреча перешла в овертайм.

Этот перформанс позволил ему выйти на первое место в официальной гонке за награду новичку года, обогнав Виктора Вембаньяму. Ну а Гилджес-Александер продолжает бороться за приз MVР.

Лучший травматичный дуэт — Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан Пеликанс»)

Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Начало сезона получилось для лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» довольно смазанным. Зайон Уильямсон не доминировал в «краске», а Брэндон Ингрэм не мог вести за собой нападение с той эффективностью, на которую рассчитывала его команда. Всё это вылилось в пятиматчевую серию поражений и катастрофические «-26» для «Нового Орлеана» в ситуациях, когда оба ключевых игрока одновременно находились на площадке.

Ну а когда Уильямсон заявил, что ему не по душе находиться как бы на втором плане, «Пеликанс» достигли точки невозврата. Команде нужно было что-то делать. И там организовали собрание, на котором игроки все вместе обсудили существующие проблемы. Они распределили роли на площадке, разобрались, как делить мяч и, что самое главное, как объединить усилия во имя всеобщего успеха. И серьёзный разговор тут же принёс свои плоды.

Зайон сказал, что команда наконец-то оказалась на одной волне. С тех пор «Пеликанс» обыграли «Даллас», «Денвер», «Клипперс», и дважды «Сакраменто». Они начали по-другому двигать мяч, улучшили свой защитный рейтинг и набирали как минимум 115 очков в шести из семи последних матчей. При этом Уильямсон и Ингрэм были абсолютными лидерами на площадке.

Во-первых, улучшилась их индивидуальная игра: в последних семи матчах у Ингрэма в среднем 26,6 очка, 5,3 подбора и 5,4 передачи при 51,4% с игры и 39,4% из-за дуги. В пяти из этих встреч принимал участие Зайон, и с ним команда одержала пять побед. Сам же Уильямсон имел по 25,6 очка (59,6% с игры), 5,0 подбора, 5,4 результативных паса и 1,4 перехвата.

Во-вторых, теперь Ингрэм и Уильямсон усердно работают над тем, чтобы стать лучше именно как дуэт. После пятого подряд поражения «Пеликанс» они стали проводить дополнительные тренировки, на которых отрабатывали совместные действия при различных расстановках и ситуациях на площадке. И слаженная работа этой парочки обеспечила им попадание в наш список.

Лучший молодой дуэт — Паоло Банкеро и Франц Вагнер («Орландо Мэджик»)

Паоло Банкеро и Франц Вагнер Фото: Getty Images

После чемпионата мира — 2023, где Франц Вагнер завоевал золотую медаль, а лучший новичок года в НБА Паоло Банкеро показывал убедительное выступление в составе сборной США, от «Орландо» стали ожидать гораздо больше, чем до этого. И пока молодой состав «Мэджик» на 100% оправдывает эти ожидания, занимая второе место на Востоке с балансом 12-5 и семиматчевой победной серией.

22-летний Вагнер на протяжении этого триумфального отрезка в среднем набирал по 20,6 очка (несмотря на всего 22,6% из-за дуги) при 5,0 подбора, 2,9 передачи и 1,4 перехвата. На счету 21-летнего Банкеро — 21,1 очка (51,9% с игры, 50% из-за дуги), 6,0 подбора, 3,9 передачи и 1,0 блока.

Их «Орландо» имеет третий лучший защитный рейтинг в лиге, пропуская всего 107 очков на 100 владений. В 17 матчах «Мэджик» не дали набрать сопернику 100 очков уже шесть раз. При этом команда занимает второе место в НБА по перехватам (9,5) и первое — по потерям, которые допускают соперники (17,2). Для коллектива, где средний возраст составляет 24 года, это просто феноменальный результат.

И если Франц Вагнер всегда славился своими защитными навыками, то Банкеро сделал в этом плане шаг вперёд. Да, в нападении у команды не всё так гладко, но в «Орландо» верят, что со временем их игроки прибавят и в этом компоненте. Паоло уже бросает гораздо лучше, чем в предыдущем сезоне, чего, увы, нельзя сказать о Франце. Но даже без этого «Мэджик» могут сделать реальную заявку на попадание в плей-офф — браво, тренер Мосли!

Лучший стабильный дуэт — Домантас Сабонис и ДеАарон Фокс («Сакраменто Кингз»)

ДеАарон Фокс и Домантас Сабонис Фото: Getty Images

В сезоне-2022/2023 «Сакраменто» финишировал третьим на Западе и оказался в плей-офф НБА впервые с 2006 года. И хотя в первом раунде «Кингз» в упорной борьбе проиграли «Голден Стэйт» (3-4), для команды, которая 17 лет не занимала места выше девятого в конференции, этот результат был прорывным. И ничего этого бы не произошло, если бы не совместные усилия бигмена Домантаса Сабониса и разыгрывающего ДеАарона Фокса.

В нынешнем сезоне они выступают так, как и предполагалось — уверенно и даже чуть лучше, чем в прошлом году. Фокс пропустил пять матчей из-за травмы голеностопа, после которой вернулся и как ни в чём ни бывало продолжил уничтожать соперников. Он набрал менее 25 очков лишь в 2 из 10 проведённых матчей, а в четырёх сумел преодолеть отметку в 35 очков. К тому же, по сравнению с предыдущим сезоном, ДеАарон заметно прибавил в плане реализации дальних бросков. Он делает по 8,6 трёхочковых попытки (против 5,0) и реализует аж 37,5% из них.

27-летний Сабонис также продолжает выступать на высочайшем уровне. 19,9 очка (62% с игры, 41,2% из-за дуги), 12,3 подбора, 7,0 передачи, 1,0 блока — это крайне убедительная статистическая линейка. При этом больше отскоков в лиге собирает только действующий чемпион и MVP финальной серии Никола Йокич.

Но даже впечатляющий перформанс Сабониса с Фоксом пока не гарантирует «Сакраменто» успеха на Западе. На счету команды девять побед в 15 матчах, то есть — 60%, что довольно неплохо. Однако в столь конкурентной конференции такой результат обеспечил «Кингз» только шестое место. Зато в недавнем матче «Кингз» удалось без особого труда разобраться с «Миннесотой», которая на данный момент является второй лучшей командой всего чемпионата. Сезон только-только начался, и у связки Фокса с Сабонисом есть все шансы повторить прошлогодний успех.

Лучший дуэт на Востоке — Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»)

Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид Фото: Mark Blinch/Getty Images

Этот список, безусловно, не мог обойтись без самого результативного дуэта в новом сезоне НБА. Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси из «Филадельфии» в среднем набирают аж по 58,5 очка на двоих, пока их команда идёт четвёртой (11-5, 68,8% побед) в Восточной конференции и третьей в лиге по атакующему рейтингу (118,9).

Эмбиид играет на привычно высоком уровне: он возглавляет лигу по среднему количеству набранных очков, как и в двух предыдущих сезонах, несмотря на спад в реализации (49,4% с игры, 29,4% из-за дуги). При этом он также делает по 11,3 подбора и рекордные для себя 6,3 передачи. Действующий MVP как-никак!

А вот 23-летний Тайриз сейчас проводит свой лучший сезон в НБА. 26,4 очка (46,1% с игры, 40,2% из-за дуги, 89,5% со штрафной), 4,9 подбора, 6,8 передачи — это карьерный рекорд по всем трём показателям. При этом Макси в среднем допускает всего 1,5 потери, а также остаётся лидером лиги по количеству сыгранных минут (38,5 за матч).

В нынешнем сезоне он заметно прибавил как плеймейкер, о чём говорит и соотношение передач к потерям: на одну его ошибку приходится 4,54 удачных паса. После ухода Джеймса Хардена Макси была предоставлена полная свобода действий на задней линии. При этом Харден и близко не набирал в «Сиксерс» столько очков, сколько набирает Макси, да и без него «Филадельфия» теперь играет гораздо быстрее.

45 из 120 передач Тайриза пришлись на Эмбиида, при этом звёздный центровой также является его самым эффективным ассистентом — Макси оформил 24 попадания после его пасов. Неужели для Джоэла нашёлся идеальный напарник?

Лучший дуэт на Западе — Кевин Дюрант и Девин Букер («Финикс Санз»)

Кевин Дюрант и Девин Букер Фото: Getty Images

Невероятная трансферная кампания «Финикса», начавшаяся с приходом нового владельца, превратила команду в одного из главных претендентов на чемпионство. Теперь в её распоряжении имеется чуть ли не лучшее из «Больших трио» в НБА — Девин Букер — Кевин Дюрант — Брэдли Бил. Но пока последний залечивает травму спины, «Санз» всё-таки можно внести в список обладателей звёздного дуэта, а не трио.

Кевин Дюрант с 31,4 очка занимает второе место в списке самых результативных игроков лиги, несмотря на худшие в своей карьере 4,0 потери за игру. В свои 35 лет он также собирает по 7,1 подбора и делает по 5,5 передачи, реализуя аж 52,2% трёхочковых бросков — это лучший результат в НБА.

И хотя Кей Ди пропустил два последних матча из-за травмы стопы, для Букера это не проблема: он набрал в них 40 и 28 очков соответственно. 27-летний Девин проводит свой лучший сезон с рекордными для себя 29,4 очка, 5,4 подбора и аж 8,9 передачи, попадая при этом 43,5% бросков из-за дуги, 49,7% с игры и 91,8% со штрафной линии.

На Букера у лиги пока не нашлось ответа. В матчах, в которых он принимает участие, «Финикс» идёт 8-1 — победа над «Никс» стала для команды седьмой кряду. Простого сдваивания теперь недостаточно, особенно если на площадке находится Дюрант. Со временем туда подключится ещё и Бил. А если учесть, что в отсутствие Криса Пола Букер раскрылся как пасующий, за соперников «Финикса» становится просто страшно. В нынешнем сезоне Девин не только делает по девять передач за игру, но и имеет 42,8% задействования при передачах. То есть он отдаёт более 40% всех пасов в своей команде, когда находится на паркете. По этому показателю он уступает только лучшему пасующему лиги — Тайризу Халибёртону из «Индианы».

И если всем троим звёздам «Финикса» удастся избежать серьёзных травм, совсем скоро мы сможем увидеть настоящую, образцовую суперкоманду. Однако сейчас даже без Била и Дюранта «Санз» представляют серьёзную угрозу — за это стоит сказать спасибо Девину Букеру.