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Леброн и Ривз во второй половине матча с «Финиксом» набрали 33 очка команды из 47

Леброн и Ривз во второй половине матча с «Финиксом» набрали 33 очка команды из 47
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Завершился очередной матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Матч закончился со счётом 106:103 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что лёгкий форвард и атакующий защитник «Лейкерс» Леброн Джеймс и Остин Ривз во второй половине игры набрали суммарно 33 очка. Тем временем вся лос-анжелесская команда за этот отрезок оформила 47 очков.

Самым результативным игроком в составе «озёрников» оказался Леброн Джеймс. На его счету 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде Энтони Дэвис отметился 27 очками и 15 подборами.

Отметим, что в полуфинале «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс». В другом полуфинале встретятся «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс».

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Финикс Санз
Финикс
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