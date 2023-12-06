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«Минск» объявил о переходе чемпиона Евролиги, центрового Артёма Забелина

«Минск» объявил о переходе чемпиона Евролиги, центрового Артёма Забелина
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Российский центровой Артём Забелин подписал с белорусским баскетбольным клубом «Минск» контракт до конца текущего сезона.

«Центровой Артем Забелин будет выступать за наш клуб до окончания игрового сезона 2023/2024. Артём родился 15 января 1988 г. в Хабаровске (рост 215 см). Профессиональную карьеру начал в 2003 году в саратовском «Автодоре». В 2007 году Забелин перешёл в ЦСКА.

В составе московской команды стал чемпионом Евролиги и Единой лиги ВТБ, трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и бронзовым призёром Евролиги. После этого центровой выступал за «Спартак-Приморье», «Красные Крылья», «Автодор», «Темп-СУМЗ-УГМК Ревда» и «Парму».

Прошлый сезон Артём провёл в казанском УНИКСе. Вместе с командой Забелин стал чемпионом Единой лиги сезона 2022/2023. Артём Забелин — дважды участник Матча Всех Звёзд Единой Лиги ВТБ (2019, 2020)», — сообщается на сайте минского клуба.

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