Правда или ложь? Насколько хорошо вы знаете легионеров, выступающих в Единой лиге ВТБ

Легионеры — это неотъемлемая часть любого чемпионата в любом виде спорта. Единая лига ВТБ тому не исключение. «Чемпионат» приготовил 10 вопросов, где вы можете проверить, насколько хорошо знаете определённые факты о выступающих в нашем чемпионате иностранцах.