Правда или ложь? Насколько хорошо вы знаете легионеров, выступающих в Единой лиге ВТБ
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Возможно, вскроются новые сведения!
Легионеры — это неотъемлемая часть любого чемпионата в любом виде спорта. Единая лига ВТБ тому не исключение. «Чемпионат» приготовил 10 вопросов, где вы можете проверить, насколько хорошо знаете определённые факты о выступающих в нашем чемпионате иностранцах.
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