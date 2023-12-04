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Викторина про легионеров Единой лиги ВТБ в России

Правда или ложь? Насколько хорошо вы знаете легионеров, выступающих в Единой лиге ВТБ
Артемий Берстенев
Насколько хорошо вы знаете легионеров ЕЛ ВТБ
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Возможно, вскроются новые сведения!

Легионеры — это неотъемлемая часть любого чемпионата в любом виде спорта. Единая лига ВТБ тому не исключение. «Чемпионат» приготовил 10 вопросов, где вы можете проверить, насколько хорошо знаете определённые факты о выступающих в нашем чемпионате иностранцах.

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