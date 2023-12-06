Тараканов: уровень первых команд Лиги ВТБ снизился, зато вырос уровень клубов 2-го эшелона

Бывший советский баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов поделился впечатлениями от первого круга регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В целом чемпионат один из самых интересных за последнее время. Я бы сказал, что немного снизился уровень первых команд, зато подтянулся уровень клубов второго эшелона. Конкуренции стало больше, в результатах теперь значительно больше непредсказуемости, а значит, зрителям должно быть интересней. Есть команды‑сюрпризы вроде красноярского «Енисея».

В кои веки они угадали с легионерами. Второй раз получается. Первый был, когда они подписали Каспера Уэйра, который потом ушёл в ЦСКА. Кроме того, есть команды, которые подчёркивают свой стабильный уровень, развитие, такие как «Локомотив‑Кубань». Они недавно и в матче с действующим чемпионом УНИКСом 22 очка отыграли, и ЦСКА обыгрывали. Ещё приятно, что у краснодарцев большую роль играют россияне.

Можно ли сравнить уровень Единой лиги с Евролигой? Я комментирую Евролигу, вижу игры и могу сказать, что это очень далеко от нас, другой баскетбольный мир. При том, что две‑три российских команды однозначно могли бы там выглядеть очень достойно. Но сегодня это не для нас. Если возвращаться к Единой лиге, наш чемпионат сейчас выглядит очень достойно, нет однозначного одного или двух лидеров. Это как в лучших чемпионатах, где есть пять‑шесть команд, которые спокойно могут друг друга обыгрывать. Повторюсь, много напряжённых игр и концовок, есть непредсказуемые результаты. Это то, что двигает вперёд прогресс, интерес и так далее.

ЦСКА, УНИКС и «Зенит» смогли бы достойно выглядеть в Евролиге? «Локомотив‑Кубань» бы тоже сюда добавил. Но вопрос, насколько хватило бы им сил, учитывая сегодняшние логистические сложности. Понятно, что, если бы наши клубы сейчас играли в Евролиге, они бы и трансферную политику вели немного другую. Но это из области абы‑кабы», — приводит слова Тараканова «Российская газета».