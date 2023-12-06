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Леброн Джеймс повторил достижение Мэджика Джонсона в «Лейкерс»

Леброн Джеймс повторил достижение Мэджика Джонсона в «Лейкерс»
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Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда одержала победу со счётом 106:103.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Джеймс в общей сложности провёл на площадке 40 минут, набрав суммарно 31 очко (12 из 25 с игры, где два из четырёх — трёхочковые), 11 результативных передач и восемь подборов. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+12». На счету Леброна также пять совершённых потерь.

Как отмечает аккаунт Basketball Reference в социальных сетях, форвард стал первым игроком «Лейкерс» после пятикратного чемпиона НБА Мэджика Джонсона, которому за встречу удалось оформить подобную статистическую линейку. Джонсон выступал за «озёрников» на протяжении 13 сезонов: 1979–1991 и 1995/1996.

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Дэвис - 27, Ривз - 20, Расселл - 8, Хатимура - 7, Принс - 5, Реддиш - 4, Кристи - 3, Вандербилт - 1, Худ-Скифино, Хэйс, Льюис, Вуд
Финикс Санз: Дюрант - 31, Букер - 21, Аллен - 21, Гудвин - 7, Гордон - 7, Ойбанкс - 6, Литтл - 5, Нуркич - 3, Бэйтс-Диоп - 2, Окоги, Мету, Бол, Ватанабэ, Азубуике, Ли
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