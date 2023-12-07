Видеообзор матчей Еврокубка от 6 декабря

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Вчера, 6 декабря, состоялись матчи 10-го тура группового этапа Еврокубка в сезоне-2023/2024.

В группе B черногорская «Будучность» в упорной борьбе одолела команду «Лиеткабелис» из Литвы, победив со счётом 83:81 (18:21, 21:16, 22:17, 22:27).

Еврокубок. «Лиеткабелис» — «Будучность»:

В группе А турецкий «Бешикташ» принял на домашней площадке «Ховентуд» из Испании, проиграв со счётом 81:85 (14:15, 19:22, 22:25, 26:23).

Еврокубок. «Бешикташ» — «Ховентуд»:

В ещё одном матче группы А литовский «Вулвз» разгромно уступил со счётом 79:110 (13:24, 22:34, 23:23, 21:29) «Парижу», после 10 матчей (девять побед и одно поражение) возглавляющему свою турнирную таблицу.

Еврокубок. «Вулвз» — «Париж»:

Напомним, действующим чемпионом Еврокубка является испанская «Гран Канария», возглавляющая группу B.