Дончич усмехнулся над попыткой защитника «Юты» спровоцировать его после игрового эпизода

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт — 138:90 в пользу хозяев.

Разыгрывающий «Юты» Крис Данн после трёхочкового попадания лёгкого форварда «Далласа» Деррика Джонса вступил в словесную перепалку с защитником хозяев Лукой Дончичем, а также тыкал пальцами в лицо словенского баскетболиста. Дончич с усмешкой отреагировал на попытки Данна спровоцировать его.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что во время первой половины встречи Дончич также обошёл Ларри Бёрда и вышел на чистое девятое место в истории НБА по количеству оформленных трипл-даблов за карьеру. На счету Дончича теперь 60 подобных игр.