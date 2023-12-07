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«Даллас» разгромил «Юту» с преимуществом в «+50», Дончич оформил трипл-дабл (40+10+11)

«Даллас» разгромил «Юту» с преимуществом в «+50», Дончич оформил трипл-дабл (40+10+11)
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Сегодня, 7 декабря, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Юта Джаз». В итоге победу одержали хозяева со счётом 147:97.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он оформил трипл-дабл: 40 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отметился 26 очками и четырьмя ассистами.

В составе «Юты» лучшим снайпером оказался Очаи Агбаджи — 21 очко. Ещё три баскетболиста гостей набрали 10 или более очков: Тэйлен Хортон-Такер (11), Джон Коллинз (10) и Тейлор Хендрикс (10).

В этом матче «Даллас» победил с преимуществом в «+50», что стало третьей наибольшей разницей в победных матчах техасского коллектива в истории.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
147 : 97
Юта Джаз
Ньютаун
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Ирвинг - 26, Хардуэй-младший - 17, Джонс - 12, Лайвли - 10, Карри - 10, Харди - 8, Проспер - 6, Экзам - 5, Пауэлл - 4, Лоусон - 4, Моррис - 3, Холмс - 2
Юта Джаз: Агбаджи - 21, Хортон-Такер - 11, Хендрикс - 10, Коллинс - 10, Данн - 8, Юртсевен - 8, Секстон - 7, Джордж - 7, Фонтеккио - 7, Кесслер - 6, Саманич - 2, Олиник
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