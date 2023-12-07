«Даллас» разгромил «Юту» с преимуществом в «+50», Дончич оформил трипл-дабл (40+10+11)

Сегодня, 7 декабря, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Юта Джаз». В итоге победу одержали хозяева со счётом 147:97.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он оформил трипл-дабл: 40 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отметился 26 очками и четырьмя ассистами.

В составе «Юты» лучшим снайпером оказался Очаи Агбаджи — 21 очко. Ещё три баскетболиста гостей набрали 10 или более очков: Тэйлен Хортон-Такер (11), Джон Коллинз (10) и Тейлор Хендрикс (10).

В этом матче «Даллас» победил с преимуществом в «+50», что стало третьей наибольшей разницей в победных матчах техасского коллектива в истории.