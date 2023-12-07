Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма установил уникальное статистическое достижение текущего сезона НБА

Вембаньяма установил уникальное статистическое достижение текущего сезона НБА
Комментарии

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, выбранный под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года, установил уникальное статистическое достижение текущего сезона, сообщает сайт лиги.

19-летний Виктор Вембаньяма — первый игрок нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, которому покорилась отметка в 50 блок-шотов и 25 перехватов.

Французский баскетболист принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Сан-Антонио Спёрс», в каждой игре выходя на площадку в стартовом составе. Его средние показатели составили 18,9 очка, 9,7 подбора, 2,5 результативной передачи, 2,6 блок-шота и 1,3 перехвата за игру.

Материалы по теме
Чет Холмгрен обошёл Вембаньяму в рейтинге новичков НБА от Hoopshype. Хендерсон — 20-й
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android