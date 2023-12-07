Вембаньяма установил уникальное статистическое достижение текущего сезона НБА

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, выбранный под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года, установил уникальное статистическое достижение текущего сезона, сообщает сайт лиги.

19-летний Виктор Вембаньяма — первый игрок нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, которому покорилась отметка в 50 блок-шотов и 25 перехватов.

Французский баскетболист принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Сан-Антонио Спёрс», в каждой игре выходя на площадку в стартовом составе. Его средние показатели составили 18,9 очка, 9,7 подбора, 2,5 результативной передачи, 2,6 блок-шота и 1,3 перехвата за игру.