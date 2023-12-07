Генсек ФИБА заявил, что на ближайших Олимпиадах не будет расширения состава участников

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Загклис прокомментировал расширение числа сборных на Олимпийских играх.

«ФИБА пыталась расширить состав участников в прошлом. Но, к сожалению, мы не можем представить все континенты, которые в любом случае важны для нас.

Я очень рад, что в Париже у нас будет так много талантов. И я могу сказать, что я вижу, что команды из других континентов очень мотивированы, чтобы проявить себя только с лучшей стороны», – передаёт слова Загклиса корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

Отметим, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент на турнир квалифицировались мужские сборные Австралии, Сербии, Германии, Японии, США, Канады, Южного Судана и Франции.