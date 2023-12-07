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Генсек ФИБА заявил, что на ближайших Олимпиадах не будет расширения состава участников

Генсек ФИБА заявил, что на ближайших Олимпиадах не будет расширения состава участников
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Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Загклис прокомментировал расширение числа сборных на Олимпийских играх.

«ФИБА пыталась расширить состав участников в прошлом. Но, к сожалению, мы не можем представить все континенты, которые в любом случае важны для нас.

Я очень рад, что в Париже у нас будет так много талантов. И я могу сказать, что я вижу, что команды из других континентов очень мотивированы, чтобы проявить себя только с лучшей стороны», – передаёт слова Загклиса корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

Отметим, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент на турнир квалифицировались мужские сборные Австралии, Сербии, Германии, Японии, США, Канады, Южного Судана и Франции.

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