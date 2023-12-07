В ФИБА ответили на вопрос по поводу допуска юношеских сборных России

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Загклис после вопроса корреспондента «Чемпионата» Арины Ершовой дал комментарий по поводу допуска юношеских сборных России до международных соревнований под эгидой федерации.

«Наша позиция основывается на рекомендациях МОК. Вскоре МОК примет решение, запрошенное также рядом международных федераций, об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх в Париже. Проблема в том, что статуса национальной команды в нейтральном статусе не существует, и это создаёт для нас самую большую трудность в попытках найти решение, прежде всего для молодых спортсменов.

С нашей стороны нет ограничений для игроков, и они могут выступать на клубном уровне. Например, Швед играет в Китае. Нашим приоритетом являются молодёжные команды, и как только можно будет найти выход, мы примем решение», — сказал Загклис.