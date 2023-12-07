«Руна» второй раз в сезоне Единой лиги ВТБ обыграла «Уралмаш»

Сегодня, 7 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московская «Руна» и екатеринбургский «Уралмаш». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве. Матч завершился победой «Руны» со счётом 86:82.

Гости из Екатеринбурга с ходу задали отличный темп в матче, с которым не сумела справиться «Руна» – 20:14 в пользу «Уралмаша». Второй игровой отрезок проходил в равной борьбе, но хозяева паркета оказались сильнее соперника с преимуществом в три очка – 23:20. Итоговый результат половины – 40:37 в пользу «Уралмаша».

Клубы перевели дух, и в третьей четверти «Руна» продолжила действовать уверенно, переиграв оппонента со счётом 24:21. В заключительном игровом отрезке обе команды старались победить, но в итоге сильнейшим в противостоянии оказалась команда из Москвы – 25:21.