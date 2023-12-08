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Центровой «Реала» Уолтер Тавареш ответил на вопрос про переход в «Панатинаикос»

Центровой «Реала» Уолтер Тавареш ответил на вопрос про переход в «Панатинаикос»
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Центровой мадридского «Реала» Уолтер Тавареш ответил на вопрос по поводу возможного перехода в греческий «Панатинаикос».

«Никогда не знаешь наверняка, но сейчас я должен просто концентрироваться на выступлении за «Реал». Я должен делать всё возможное, чтобы помочь команде завоевать все возможные трофеи. А когда сезон закончится, можно будет посмотреть на различные варианты. Я очень счастлив в Мадриде. Не могу сказать «нет», но никогда не знаешь наверняка», — сказал Тавареш на канале Amerikanos24 в YouTube.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на выезде встречался с «Панатинаикосом»». Игра завершилась со счётом 90:78 в пользу мадридцев. В следующем туре «Реал» сыграет с «Баварией». Встреча состоится в Мадриде 14 декабря.

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