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Леброн Джеймс установил уникальное достижение в НБА

Леброн Джеймс установил уникальное достижение в НБА
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Лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу покорилось уникальное достижение в Национальной баскетбольной ассоциации. Джеймс в матче 1/2 финала внутрисезонного турнира НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» набрал 30 очков, совершил пять подборов и отдал пять результативных передач в течение 23 минут. Как информирует StatMuse, Леброн стал первым игроком в лиге, который достиг подобных показателей за 23 минуты или менее.

В общей сложности Джеймс провёл на площадке 30 минут и улучшил статистику результативных передач до восьми. «Лейкерс» разгромили соперников со счётом 133:89.

Бросковая тренировка Леброна Джеймса на фоне танцовщиц:

В финале внутрисезонного турнира НБА «Лос-Анджелес» сыграет с «Индианой Пэйсерс».

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