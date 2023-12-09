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Шакил О’Нил объяснил, почему Зайон Уильямсон не раскрыл свой потенциал в НБА

Шакил О’Нил объяснил, почему Зайон Уильямсон не раскрыл свой потенциал в НБА
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Шакил О’Нил объяснил, почему тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон не раскрыл свой потенциал в лиге.

«Это не неуважение, это просто урок одному большому человеку другому. У Зайона нет такого взгляда… Такой взгляд был у Тайгера Вудса, у Джека Николсона. Я в определённый момент карьеры был таким же, как Зайон», – сказал О’Нил в эфире TNT.

Напомним, на данный момент «Нью-Орлеан» с Уильямсоном в составе занимает восьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата НБА.

Отметим, что ранее легенда НБА Чарльз Баркли остался разочарован Уильямсоном, который проводит пятый сезон в ассоциации, но до сих пор не показывает желания стать лучше.

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