Шакил О’Нил объяснил, почему Зайон Уильямсон не раскрыл свой потенциал в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Шакил О’Нил объяснил, почему тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон не раскрыл свой потенциал в лиге.

«Это не неуважение, это просто урок одному большому человеку другому. У Зайона нет такого взгляда… Такой взгляд был у Тайгера Вудса, у Джека Николсона. Я в определённый момент карьеры был таким же, как Зайон», – сказал О’Нил в эфире TNT.

Напомним, на данный момент «Нью-Орлеан» с Уильямсоном в составе занимает восьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата НБА.

Отметим, что ранее легенда НБА Чарльз Баркли остался разочарован Уильямсоном, который проводит пятый сезон в ассоциации, но до сих пор не показывает желания стать лучше.