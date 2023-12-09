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Легенда НБА Чарльз Баркли разочаровался в Зайоне Уильямсоне

Легенда НБА Чарльз Баркли разочаровался в Зайоне Уильямсоне
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Член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли поделился мнением о тяжёлом форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне.

«В его команде есть два парня, которые лучше его, но всё должно быть не так. Зайон должен быть лучшим игроком, но он даже не близко к этому.

Я уже говорил вам, что был очень разочарован. Он делает в среднем шесть подборов за игру. За весь сезон у него было всего два дабл-дабла. Такой большой и талантливый парень никогда не должен делать меньше 10 подборов. Он должен делать в среднем 11-12 подборов за игру. Но он вообще не бегает по площадке», — приводит слова Баркли Sports Illustrated.

Напомним, на данный момент «Нью-Орлеан» с Уильямсоном в составе занимает восьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата НБА.

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Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов:

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