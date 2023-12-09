Экс-тренер Зайона Уильямсона отреагировал на информацию о лишнем весе баскетболиста

23-летний тяжёлый форвард Зайон Уильямсон, который в последнее время часто подвергается критике за наличие лишнего веса, вновь стал объектом внимания из-за своих проблем. Его экс-тренер Джаспер Биббс опубликовал в своих социальных сетях информацию о том, что в «Нью-Орлеан Пеликанс» сказали баскетболисту, что его форма и диета должна стать лучше.

Сразу же за публикацией этой информации Биббс выложил фотографию Уильямсона с чётко выделяющейся мускулатурой и вовсе без складок на животе.

В текущем сезоне Зайон Уильямсон в среднем за игру набирал 22,2 очка, совершал 5,6 подбора и отдавал 4,8 результативной передачи. «Пеликанс» участвовали во внутрисезонном турнире НБА, однако покинули его на стадии полуфинала, разгромно проиграв «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 89:133.