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Стали известны подробности травмы Кайри Ирвинга после падения одноклубника на его ногу

Стали известны подробности травмы Кайри Ирвинга после падения одноклубника на его ногу
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг избежал серьёзной травмы, но дата его возвращения в строй пока не известна, сообщает в социальных сетях журналист The Athletic Шэмс Чарания. По данным источника, по итогам медицинских тестов у 31-летнего игрока был диагностирован ушиб пятки.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 30, Шарп - 24, Камара - 14, Хендерсон - 10, Рит - 10, Уокер - 10, Тибулл - 9, Мюррэй - 5, Мэйс, Браун, Минайя, Баджи, Рупер
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Экзам - 23, Хардуэй-младший - 20, Джонс - 14, Ирвинг - 11, Лайвли - 10, Карри - 7, Пауэлл - 4, Лоусон - 2, Моррис - 2, Харди, Проспер, Холмс

В ночь с 8 на 9 декабря мск Ирвинг получил повреждение и был вынужден покинуть площадку в матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» (112:125).

Одноклубник Кайри центровой Дуайт Пауэлл упал на его ногу после попытки побороться за подбор. В этом матче Ирвинг провёл на площадке 13 минут 21 секунду и набрал 11 очков, также отметившись двумя подборами и двумя результативными передачами.

Момент с Ирвингом:
Видео
Ирвинг получил травму в матче с «Портлендом» после того, как одноклубник упал на него
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