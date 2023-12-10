Стали известны подробности травмы Кайри Ирвинга после падения одноклубника на его ногу

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг избежал серьёзной травмы, но дата его возвращения в строй пока не известна, сообщает в социальных сетях журналист The Athletic Шэмс Чарания. По данным источника, по итогам медицинских тестов у 31-летнего игрока был диагностирован ушиб пятки.

В ночь с 8 на 9 декабря мск Ирвинг получил повреждение и был вынужден покинуть площадку в матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» (112:125).

Одноклубник Кайри центровой Дуайт Пауэлл упал на его ногу после попытки побороться за подбор. В этом матче Ирвинг провёл на площадке 13 минут 21 секунду и набрал 11 очков, также отметившись двумя подборами и двумя результативными передачами.