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Ирвинг в матче с «Портлендом» получил травму после того, как одноклубник упал на него

Ирвинг в матче с «Портлендом» получил травму после того, как одноклубник упал на него
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт — 97:90 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Разыгрывающий, один из лидеров «Далласа» Кайри Ирвинг был вынужден покинуть площадку после того, как одноклубник, центровой Дуайт Пауэлл упал на его ногу после попытки побороться за подбор.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 31-летний Ирвинг принял участие в 16 встречах, набирая в среднем 23,8 очка, 5,4 результативные передачи и 4,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,7, трёхочковых — 38,4.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Саймонс, Тибулл, Мэйс, Мюррэй, Браун, Шарп, Минайя, Рит, Камара, Уокер, Баджи, Рупер
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Лайвли, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Ирвинг, Проспер, Холмс, Карри, Джонс, Дончич, Моррис
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