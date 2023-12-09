Ирвинг в матче с «Портлендом» получил травму после того, как одноклубник упал на него

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт — 97:90 в пользу гостей.

Разыгрывающий, один из лидеров «Далласа» Кайри Ирвинг был вынужден покинуть площадку после того, как одноклубник, центровой Дуайт Пауэлл упал на его ногу после попытки побороться за подбор.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 31-летний Ирвинг принял участие в 16 встречах, набирая в среднем 23,8 очка, 5,4 результативные передачи и 4,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,7, трёхочковых — 38,4.