Билл Симмонс назвал самую сильную команду Восточной конференции НБА

Известный североамериканский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс считает «Майами Хит» самой сильной командой Восточной конференции на данный момент.

«Если бы мне пришлось ставить на команду, я бы поставил на «Майами». Думаю, что это самая безопасная ставка в конференции, я действительно так считаю. Я думаю, что у них есть два парня из топ-20 лучших игроков лиги. Они знают, кто они такие.

Я просто думаю, что они сейчас лучшие в Восточной конференции. В прошлом году они вышли в финал. Я не думаю, что они стали хуже. Думаю, что они на самом деле интереснее, чем были в прошлом году, во многих отношениях», – сказал Билл Симмонс в эфире своего подкаста.

Напомним, «Майами Хит» в прошлом сезоне вышел в финал плей-офф НБА, где уступил «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.