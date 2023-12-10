Лукич: мы допустили 23 потери, поскольку дали время на паркете молодым игрокам

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари» (72:74).

«Очень жаль, что уже в который раз находимся рядом с победой, но в ключевые моменты допускаем ошибки. И они неслучайны. Мы сегодня допустили 23 потери, и это уже закономерность, поскольку в начале матча дали время на паркете молодым игрокам. Я их не обвиняю, они делают то, что могут, но мы снова шесть-семь раз не могли перейти центральную линию. Шесть-семь мячей, которые соперник забирает и забивает на пустое кольцо. Наша ключевая проблема – нехватка разыгрывающего. Мы пытаемся сейчас часть игроков с других позиций передвинуть на первую, что тоже не идёт им на пользу.

Продолжаем дальше и ждём возвращения наших травмированных», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.