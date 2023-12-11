Аарон Гордон — о свидании: девушка искала на телефоне «состояние Аарона Гордона»

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон поделился историей о свидании с девушкой.

«Однажды я пошёл на свидание с одной девушкой. Не помню, где это было, может быть, в Чикаго. Мы просто сидели в баре. Последнее, что она искала в интернете на её телефоне, было «состояние Аарона Гордона», — рассказал Гордон в видео, опубликованном на странице его партнёра по команде Майкла Портера-младшего в социальной сети.

28-летний Аарон Гордон представляет «Денвер Наггетс» с 2021 года. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации он помог команде завоевать свой первый в истории титул чемпиона.

В текущем сезоне Гордон принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата Национаольной баскетбольной ассоциации, во всех играх он появлялся на площадке в стартовом составе и набирал в среднем 12,5 очка, 7,1 подбора и 3,6 передачи.