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Тренер «Руны» Эрдоган назвал главную причину поражения в матче с «Самарой»

Тренер «Руны» Эрдоган назвал главную причину поражения в матче с «Самарой»
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Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда на выезде уступила «Самаре» со счётом 78:93.

«Поздравляю «Самару», это заслуженная победа, ваша команда хорошо играла с начала и до конца. Были моменты, когда хозяева играли, может быть, не так хорошо — но бóльшую часть матча они выглядели лучше, чем мы. У нас же были глупые потери и ошибки, а определяющим стали 15 подборов, которые «Самара» забрала на нашем щите — это сильно повлияло на игру», — приводит слова Эрдогана сайт Единой лиги ВТБ.

Самым результативным в составе победителей стал американский центровой Джеймс Томпсон, отметившийся дабл-даблом из 17 очков и 14 подборов.

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