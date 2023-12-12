Ратан-Мэйз набрал 22 очка «Енисея» подряд в матче с «Минском»

Канадский защитник «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз стал автором впечатляющего достижения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (89:74).

На протяжении более чем 11 минут на рубеже третьего и четвёртого игровых отрезков очки в составе «Енисея» набирал только канадский баскетболист. За это время он принёс своей команде 22 очка.

Всего в матче Ратан-Мэйз набрал 29 очков, добавив к ним четыре подбора и пять передач.

Отметим, что эта победа стала уже 10-й для красноярцев в текущем сезоне, они занимают пятую строчку в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Минск» уступил во всех 16 матчах нынешнего сезона и располагается на последней строчке.

В следующем туре «Енисей» 6 декабря в гостях сыграет с «Самарой».