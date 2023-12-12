В БФБ заявили, что «Минску» нужно увеличить бюджет или заявиться в лигу классом ниже

Генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина поделилась мнением о результатах «Минска», который в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ не смог одержать ни одной победы в 16 первых матчах.

«Потихонечку этот проект перестал давать тот результат, на который мы в финале нацеливались. Почему? Потому что мы находимся в условиях международной изоляции. С командами классического баскетбола всё очень сложно, потому что это большое количество людей, это очень затратные передвижения, сложно найти турниры. “Минску“ нужно либо увеличивать бюджет в два раза, либо заявляться в лигу на класс ниже», — заявила Маринина в эфире телеканала «СТВ».

Следующую игру баскетбольный клуб «Минск» проведёт на выезде с «Самарой». Матч состоится 16 декабря.